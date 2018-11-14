مصدر كنسي: "ماركوس" أسقفا على دمياط خلفا للأنبا بيشوي

كشف مصدر كنسي، عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سيتخذ قرارًا بنقل الأنبا ماركوس، أسقف عام حدائق القبة، ومسؤول المجلس الإكليريكي فرع القاهرة، لتجليسه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، ليخلف الأنبا بيشوي الراحل، في الإشراف على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، مع فصل دير القديسة دميانة بالبراري عن الايبارشية، وتعيين أقدم راهبة بالدير رئيسة عليه، فضلًا عن تعيين مندوب باباوي للإشراف على الدير.





وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن البابا تواضروس، قد تلقى اقتراحات لعدة أسماء مرشحة لرهبان من أديرة الصعيد، من أبرزهم القمص مرقس الأبنوبي، ليكون أسقفاً على الوادي الجديد، خلفًا للأنبا بقطر، أسقف إيبارشية الوادي الجديد الراحل، والقمص دوماديوس المحرقي، ليكون أسقفًا على منفلوط، خلفًا عن الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط الراحل.





وأشار المصدر الكنسي، إلى أنه غير متوقع صدور قرار جديد بشأن دير أبو مقار، الذي يتولى البابا تواضروس الثاني، الإشراف عليه دون رسامة أسقف جديد، خلفًا للأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون الراحل، مؤكدًاً أن البابا مستمر في إشرافه على الدير حتى انتهاء محكمة الجنايات من إجراءاتها القانونية، والتحقيق مع الراهب فلتاؤس المقاري، والراهب السابق إشعياء المقاري، في مقتل الأنبا إبيفانيوس.





يذكر ان المجمع المقدس سيشهد موعد انعقاد "سيمنار" فى الفترة ما بين ٢١ إلى ٢٣ نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يتخذ خلال الاجتماع، عدة قرارات من شأنها إعادة الترسيم الجغرافى لبعض الإيبارشيات فى الوجهين القبلى والبحرى، وترقية وترسيم وتقل عدد من الأساقفة.



