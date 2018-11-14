حقيقة شائعة عودة بن أفليك من جديد لمركز إعادة التأهيل

تداولت بعض التقارير شائعة عودة النجم العالمي بن أفليك لمركز إعادة التأهيل، فيما كشف مصدر مقرب للنجم الشهير لموقع "جوسيب كوب" أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات وإدعاءات كاذبة.

بدأت الشائعة بعد نشر موقع "mirror" تقريرا يؤكد أن بن أفليك البالغ من العمر 46 عاما قرر العودة إلى مركز إعادة من جديد، وذلك بعد أن أخبر أصدقاءه بأنه يعتقد أنه يحتاج إلى عدة أشهر من العلاج.