مصدر كنسي: فصل إيبارشية أبو قرقاص وتجليس "مكاريوس" على المنيا

قال مصدر كنسي، إن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد تلقى بعض المقترحات خلال جلسات خاصة مع عدد من الأساقفة، عن فصل عدد من الإيبارشيات، منها إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، والذي يجرى مناقشته حاليًا منذ رحيل الأنبا إرسانيوس.





وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه من المحتمل أن ينفذ البابا تواضروس هذا المقترح، ومن المتوقع أن يشهد جلسات السيمنار، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا على إيبارشية المنيا، فضلًا عن اختيار أحد الرهبان من أحدى أديرة الصعيد ليصبح أسقفًا على إيبارشية أبو قرقاص.





ويشهد المجمع المقدس، في الفترة ما بين 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، موعد انعقاد "سيمنار"، ومن المقرر أن يتخذ خلال الاجتماع، عدة قرارات من شأنها إعادة الترسيم الجغرافي لبعض الإيبارشيات بالوجهين القبلي والبحري، وترقية وترسيم وتقل عدد من الأساقفة.