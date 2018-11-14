حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الثور:

إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسيطر عليك لانفعالاتك وتسبب أضرار أكثر مما تحب في المستقبل. أنت تميل إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجهة أيضًا. سيطر على مزاجك الحاد لأنه على الرغم من حبك في أن يكون لديك الكثير من الطاقة، هذه الطاقة غير ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج. انتبه أكثر إلى صحتك.