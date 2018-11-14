رمضان 2019.. ديمة بياعة وكاريس بشار تلتحقان بالنجم بسام كوسا





أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن انضمام الفنانتين السوريتين، كاريس بشار وديمة بياعة، لعمل درامي رمضاني من بطولة النجم بسام كوسا.





وأضافت الشركة بأن بشار وبياعة تشاركان النجم في بطولة المسلسل الرمضاني المرتقب، "سلاسل دهب"، الذي يبدأ تصويره قريبا في العاصمة السورية، دمشق.





وعلاوة على ما سبق، أكدت الشركة المنتجة أنها بصدد التوقيع مع نجمة رابعة لاكتمال أدوار البطولة في المسلسل، دون أن تكشف عن اسمها حتى اللحظة.





كما يضم العمل مجموعة متميزة من الفنانين السوريين، منهم: سحر فوزي ومهى المصري وعلي كريم، وغيرهم.





هذا ويستعد المخرج، إياد النحاس، للبدء بعمليات تصوير "سلاسل دهب" من كتابة سيف رضا حامد، ليعرض على الشاشات العربية بحلول شهر رمضان 2019.