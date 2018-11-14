مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح "الجديد"

تحدث علاء عبد الغني مدرب المقاولون العرب عن طاهر محمد طاهر لاعب فريقه وامكانية رحيله للنادي الاهلي خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "طاهر متواجد ومستمر لأخر الموسم ونحتاج لجهوده، هذا الامر متروك للإدارة ولم يتحدث معنا أي مسؤول حتى الأن عن رحيله".

وتابع: "طاهر لديه حلول فردية رائعة وقادر على افادة أي فريق يتواجد به، يتمرن جيدًا وتركيزه مع الفريق عالي جدًا، أتمنى أن يحترف ويكرر تجربة محمد صلاح".