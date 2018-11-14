بعد فشله في اغتصاب طفلة داخل مسجد.. تفاصيل إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنوب الجيزة، أمس ، أوراق متهم قتل وعذب طفلة صغيرة في أحد المساجد إلى المفتي، مما يعني الحكم عليه بالإعدام





وذهبت الطفلة ميادة، عمرها 4 سنوات، ضحية الذبح على يد شاب عاطل عن بقرية برطس بمركز أوسيم في محافظة الجيزة، وقتل الجاني الطفلة في مسجد القرية، الذي يبلغ من العمر 25عامًا، ويقطن بذات المنطقة التي تقطن بها الطفلة الضحية.





وبعد محاولات الشاب العاطل في اغتصاب الطفلة الصغيرة ، وفشله في هذه المحاولات لجأ إلى قتلها، وإلقاء جثتها داخل حمام المسجد.





وترجع وقائع القضية عندما استدرج الجاني الطفلة من أمام أحد المساجد، وبصحبتها شقيقها الأصغر إلى داخل المسجد، وطلب من شقيقها الانصراف لمناداة إمام المسجد، ثم اخفى الطفلة داخل المسجد وزعم لشقيقها أنها ذهبت لاستكمال اللعب مع أصدقائها.





وبعد ذلك اصطحب الطفلة إلى دورة مياه المسجد، وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أنها قاومته وحاولت الهرب للاستنجاد بالمارة، وعندما خشي المجرم افتضاح أمره،ذبحها بسكين وتركها داخل الحمام وفر هاربا.





من جانبه، أشار والد الطفلة ميادة، إلى أن ابنته اعتادت الذهاب إلى لمسجد، لأداء الصلاة وحفظ القرآن الكريم مع شقيقها، وقال في حديث تلفزيوني: "كنت أحلم أن أزف ابنتي في عرسها، ولكني زففتها في سيارة إسعاف، ليتني لم أدعها تخرج من المنزل".





أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم بإحالة أوارق الجاني إلى المفتي مما يعني أن حكم الإعدام سينفذ فيه ليكون "عبرة لكل مجرم يعتدي على الأطفال"، وحتى "ترتاح ميادة في سباتها الأخير".



