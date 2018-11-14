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أستاذ الجهاز الهضمي: تناول المياه وسط الطعام لا يسبب "الكرش"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
أستاذ الجهاز الهضمي: تناول المياه وسط الطعام لا يسبب الكرش
الدكتور محمد حسن محمد المنيسي
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نعيم يوسف
 
نصح الدكتور محمد حسن محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، بضرورة تناول المياه بكثرة، حتى وسط تناول الطعام، نافيا ما يتردد عن أن تناولها بههذ الطريقة تسبب "الكرش".

وأضاف "المنيسي" في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الإنسان يجب عليه أن يتناول الخضروات الورقية والأسماك، والبيض، وعليه أن ينتظم في الطعام، ويسير ساعة في اليوم مشيا على الأقدام.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي، أنه تناول المياة يساعد على الشبع، ولا تقلل التركيز كما كان يقال، وتناول بيضة مسلوقة كل يوم يقلل تكسير الكولجين، ما يعطي نضارة لجسم الإنسان.
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