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طارق فهمي: هناك صراع فرنسي إيطالي في الأزمة الليبية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
طارق فهمي: هناك صراع فرنسي إيطالي في الأزمة الليبية
طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية
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نعيم يوسف
 
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يمكن توحيد الجيش الليبي في ظل التباين السياسي، ومجهود مصر كان متراكم طوال الفترة الماضية، حتى بالحديث مع دول الجوار الليبي، والتركيز على ما بعد اتفاق الصخيرات.

وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هناك إرادة أوروبية تتشكل بدعم من مصر لحل المسألة الليبية.

وأشار إلى أن هناك صراع فرنسي - إيطالي في تنفيذ كل ما يتفق عليه بشأن الأزمة الليبية.
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