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علاء عبد الغني: موقف المقاولون العرب الحالي لا يليق

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:17 ص
علاء عبد الغني: موقف المقاولون العرب الحالي لا يليق
علاء عبد الغني
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عمرو مصطفى
 

وجه علاء عبد الغني مدرب عام المقاولون العرب الشكر لعلاء نبيل المدير الفني السابق لذئاب الجبل بعد أن ترك المهمة في الفترة الماضية.

 

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نشكر الكابتن علاء نبيل وجهازه الفني على ما قدموه، لم نقدم شيء مختلف عنهم الا بعض التنظيم في ارض الملعب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والحرص على عدم تعرض أي لاعب للظلم".

 

وتابع: "موقف المقاولون العرب الحالي لا يليق بالنادي العريق ثالث أكبر الأندية حصدًا للبطولات في مصر، نتمنى توفيق ربنا مع الجهاز الفني الحالي، الجهاز الفني السابق افتقد للتوفيق".

 

 

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