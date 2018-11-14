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"الإسكان": 3 مليار دولار مردود قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء العقارات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:24 ص
الإسكان: 3 مليار دولار مردود قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء العقارات
المهندس خالد عباس - نائب وزير الإسكان
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نعيم يوسف
 
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قرار منح الأجانب للإقامة مقابل شراء العقارات في مصر، من المنتظر أن يكون له مردود حوالي 3 مليار دولار.

وأضاف "عباس" في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هناك مردود سنوي وراء هذا القرار، موضحا أن كل الجهات تعمل بقوة وراء هذا القرار، وسيتم البدء بالتنفيذ الأسبوع المقبل.

وتابع نائب وزير الإسكان، أنه تم عمل دراسة لتحديد فترة الإقامة، بالإضافة لتجارب أخرى مثل قبرص والبرتغال، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
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