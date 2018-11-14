العشري: مواجهة تونس ستكون فرصة للفراعنة

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن مواجهة مصر مع تونس ستكون إعداد جيد للفراعنة قبل نهائيات "الكان".





وقال العشري، في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "لقاء مصر وتونس في التصفيات إعداد جيد للطرفين قبل نهائيات الكان".



