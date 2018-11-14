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العشري: مواجهة تونس ستكون فرصة للفراعنة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
العشري: مواجهة تونس ستكون فرصة للفراعنة
منتخب مصر
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أحمد شاكر
 

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن مواجهة مصر مع تونس ستكون إعداد جيد للفراعنة قبل نهائيات "الكان".


وقال العشري، في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "لقاء مصر وتونس في التصفيات إعداد جيد للطرفين قبل نهائيات الكان".


وتابع: "مواجهة تونس فرصة للمنتخب للحصول على مزيد من الخبرات".

ويلتقي منتخب مصر مع تونس، يوم الجمعة 16 نوفمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.


ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يأتي المنتخب التونسي في الصدارة ومعه 12 نقطة.

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