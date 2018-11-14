مشرف عام المسعفين: من المفترض أن نصل للمريض في 8 دقائق



وأضاف "عبدالسلام"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المعوقات مثل الطرق، ومساعدة الناس، حيث يرفض الناس إفساح الطريق لهم طالما السيارة فارغة، ولا يتفهمون أنهم في طريقهم إلى مريض.



وأوضح أن الناس يجب أن تفسح الطريق لسيارات الإسعاف، وهناك تستغل سيارة الإسعاف في أن تسير أمامها أو وراءها بالسيارة، رغم أن الثانية تفرق في حياة المريض.

قال محمد عبدالسلام، مشرف عام المسعفين على مستوى الجمهورية، إن سيارة الإسعاف من المفترض أن تصل للمريض في 8 دقائق، ولكن هناك معوقات تمنع ذلك.