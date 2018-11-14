ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشرف عام المسعفين: من المفترض أن نصل للمريض في 8 دقائق

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
مشرف عام المسعفين: من المفترض أن نصل للمريض في 8 دقائق
محمد عبدالسلام - مشرف عام المسعفين
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد عبدالسلام، مشرف عام المسعفين على مستوى الجمهورية، إن سيارة الإسعاف من المفترض أن تصل للمريض في 8 دقائق، ولكن هناك معوقات تمنع ذلك.

وأضاف "عبدالسلام"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المعوقات مثل الطرق، ومساعدة الناس، حيث يرفض الناس إفساح الطريق لهم طالما السيارة فارغة، ولا يتفهمون أنهم في طريقهم إلى مريض.

وأوضح أن الناس يجب أن تفسح الطريق لسيارات الإسعاف، وهناك تستغل سيارة الإسعاف في أن تسير أمامها أو وراءها بالسيارة، رغم أن الثانية تفرق في حياة المريض.
المزيد عن: مصر توك شو المسعفين اخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 4:00:10 AM