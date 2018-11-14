كتلة حركة نداء تونس تقدم طلبا لمكتب البرلمان لإقالة 5 نواب من الكتلة لعدم الإلتزام بقراراتها

قدمت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لإقالة 5 نواب من الكتلة، وهم الطاهر فضيل والبشير بن عمر وإكرام مولاهي وبلقاسم الدخيلي وجيهان العويشي.





وقال النائب فيصل خليفة عضو بكتلة الحركة، في تصريح ل (وات)، إن الكتلة قد اتخذت هذا القرار لعدم إلتزام هؤلاء النواب بقراراتها القاضية بمقاطعة الجلسات العامة عموما، بما فيها الجلسة العامة ليوم الاثنين الخاصة بالتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، مؤكدا أن الحزب لم يتخذ بعد قرار طردهم.

أما بالنسبة إلى وزراء حركة نداء تونس الذين لم يغادروا بعد حكومة يوسف الشاهد، فقد صرح النائب بأن الحزب سيجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأنهم، وفقا للبيان الذي تم إصداره سابقا.





يذكر أن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، كانت دعت في بيان أصدرته يوم 8 نوفمبر الجاري، الوزراء المنتمين للحزب في حكومة يوسف الشاهد، إما إلى الاستقالة من الحزب أو من الحكومة.



