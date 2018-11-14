دورة تكوينية حول علم الفلك بقصر العلوم بالمنستير

تحت عنوان" علم الفلك" انطلقت اليوم بفضاء الاكتشافات بقصر العلوم في المنستير دورة تكوينية تتواصل ثلاثة أيام تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع قصر العلوم بالمنستير لفائدة 23 إطارا تربويا من مديري ومنشطي نوادي الأطفال بالمنستير وفق ما ذكره الناصر بن حليمة متفقد شباب وطفولة بالمندوبية الجهوية.





وأضاف أن التنشيط حول علم الفلك في نوادي الأطفال ومركبات الطفولة والمركز المندمج للشباب والطفولة والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل حاليا محتشم





جدّا إذ لا يتجاوز عدد الإطارات التربوية في الجهة التي لها تكوين في مجال علم الفلك 4 أو 5 منشطين.

وانطلقت المندوبية منذ سنة 2016 في إدخال الأنشطة العلمية في نوادي الأطفال ومؤسسات الطفولة عامة حسب الناصر بن حليمة موضحا أنّ النشاط العلمي يقدم إلى الأطفال بطريقة لعبية وبالتالي يشد انتباههم ومن شأنه دعم مكاسبهم العلمية.





وترتكز محاور هذه الدورة التكوينية، حسب ما ذكره أيمن بن عائشة مؤطر علمي في مجال علم الفلك بقصر العلوم بالمنستير، على تقديم عروض نظرية حول

المجموعة الشمسية والكواكب خارج المجموعة الشمسية والمذنبات والنيازك وتنظيم 6 ورشات علمية للبراعات اليدوية العلمية وتخصص يوميا حصة من الساعة

السادسة مساء إلى التاسعة ليلا لرصد الكواكب بالتليسكوب والمنظار وغيرها من التجهيزات المتوفرة.

وهذه الدورة مخصّصة للمستوى الثاني من التكوين إذ انتظمت دورة أولى في المستوى الأوّل في علم الفلك خلال ماي 2018 تركزت حول المجموعة الشمسية وبعض الظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف وأطوار تكوّن القمر حسب أيمن بن عائشة.



