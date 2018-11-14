مدينة نابل تحتضن سنة 2020 المؤتمر الدولي للفدرالية الدولية لمدرسي اللغة الفرنسية

من المنتظر ان تحتضن مدينة نابل خلال سنة 2020 أشغال المؤتمر الدولي الخامس عشر للفدرالية الدولية لمدرسي اللغة الفرنسية.





ومثلت الاستعدادات لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، محور لقاء جمع الاثنين بتونس وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس برئيس الفدرالية الدولية لمدرسي اللغة الفرنسية جون مارك ديفايس، وذلك بحضور الامين العام للفدرالية ستيفان غريفلا، ورئيس لجنة العالم العربي سمير مرزوقي.





وتناول اللقاء مشاركة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التونسية المختصة في تدريس اللغة الفرنسية في فعاليات المؤتمر الدولي للفدرالية الدولية لمدرسي اللغة الفرنسية، اضافة الى مكانة اللغة الفرنسية في التعليم الجامعي في تونس.





وبحث الطرفان سبل التعاون بين الفدرالية الدولية لمدرسي اللغة الفرنسية وشبكة مراكز المهن واشهاد الكفاءات، لاسيما في مجال التكوين في اللغة الفرنسية، كما تطرقا الى امكانية التعاون من اجل انجاز دراسة معمقة حول موضوع تعليم الفرنسية في تونس كمادة وأيضا كدعامة بيداغوجية.





يشار الى ان تونس ستحتضن أيضا في سنة 2020 القمة 19 للفرنكوفونية التي تتزامن مع الذكرى 50 لانبعاث المنظمة الدولية للفرنكوفونية.



