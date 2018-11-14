سوسة: المشاركون في ندوة علمية حول الإرهاب يجمعون على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الظاهرة

أجمع المتدخلون في أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمها،الثلاثاء، مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة بعنوان " ظاهرة الإرهاب: مقاربات إنسانية واجتماعية "، على ضرورة فهم ظاهرة التطرف التي أصبحت اليوم صناعة تستوجب المواجهة فكريا وثقافيا.





وأكدوا، بالمناسبة، على ان ظاهرة الإرهاب تبدأ عادة فكرة ثم تتطور الى سلوك مظهري، ثم الى عمل اجرامي يقترفه كثيرون من المهيئين بحكم تكوينهم وعلاقتهم غير النقدية مع التراث، وفق تقديرهم.





وأشار المتدخلون في الجلسة العلمية الأولى لهذه الندوة الدولية، التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة عدد من الباحثين من تونس والمغرب والعراق، الى ان ضرورة فهم آليات الاستقطاب الفكري للتطرف، وتفكيك خارطة الأوهام التي يبني عليها المتطرفون البرامج لغسل الادمغة والاقناع، والانتهاء الى وضع اليات ناجعة لمجابهة ظاهرة التطرف المتمحورة بالأساس حول الفكرة الدينية التي يتخذ منها الارهابيون غطاء فكريا وايديولوجيا.





وقدّم، في هذا الاطار، أستاذ كلية الشريعة بجامعة ابن زهر-اكادير بالمغرب، عبد العالي المتقي، بسطة حول المقاربة الدينية التي انتهجها المغرب للتصدي لخطر الإرهاب، مؤكدا انها مقاربة ارتكزت بالخصوص على تأهيل أئمة المساجد، وعلى تجديد مضامين الخطاب الديني الرسمي الذي يسوق إعلاميا لعموم المواطنين.





كما اجمع المتدخلون على ضرورة تناول، ثم معالجة الإرهاب، ومقاومة الفكر المتطرف من جذوره، من خلال مقاربات تجمع ما بين الديني والسياسي والثقافي والإعلامي والتربوي.



