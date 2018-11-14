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١٠معلومات عن منى عبد الغني في عيد ميلادها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
١٠معلومات عن منى عبد الغني في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة منى عبد الغني، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الرابع والخمسين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت منى في الرابع عشر من نوفمبر ١٩٦٤.

٢- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

٣- انضمت في بداياتها الفنية في مطلع الثمانينات لفرقة الأصدقاء مع كل المطربة المعتزلة حنان والمطرب علاء عبدالخالق والموسيقار الراحل عمار الشريعي.

٤- أصدرت أول شريط لها بعنوان "أصحاب" والذي حقق نجاح كبير وكان سببًا في شهرتها.

٥- قدمت خمس ألبومات هي "سهرانين"، و"أصحاب"، و"بتعود"، و"بحبك وبحلم"، و"جريئة".

٦- شاركت في مسرحية "الابندا" مع الفنان محمد هنيدي.

٧- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن في عام ٢٠٠١، بعد رحيل شقيقها في حادث سيارة.

٨- عادت مجددًا بالحجاب، وشاركت في تقديم العديد من البرامج الاجتماعية، والمسلسلات، والأغاني الدينية.

٩- تزوجت مرتين، الأولى من الموسيقي أحمد شريف سلامة، وأنجبت منه ريم وكريم، والثانية من رجل الأعمال محمد قورة، وهو والد الفنانة الشابة ملك قورة، وأنتهت الزيجة بالطلاق العام الماضي.

١٠- كانت أخر أعمالها مسلسل "فوق السحاب" والذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان هاني سلامة.


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