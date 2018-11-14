١٠معلومات عن منى عبد الغني في عيد ميلادها





تحتفل الفنانة منى عبد الغني، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الرابع والخمسين.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.





١- ولدت منى في الرابع عشر من نوفمبر ١٩٦٤.





٢- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.





٣- انضمت في بداياتها الفنية في مطلع الثمانينات لفرقة الأصدقاء مع كل المطربة المعتزلة حنان والمطرب علاء عبدالخالق والموسيقار الراحل عمار الشريعي.





٤- أصدرت أول شريط لها بعنوان "أصحاب" والذي حقق نجاح كبير وكان سببًا في شهرتها.





٥- قدمت خمس ألبومات هي "سهرانين"، و"أصحاب"، و"بتعود"، و"بحبك وبحلم"، و"جريئة".





٦- شاركت في مسرحية "الابندا" مع الفنان محمد هنيدي.





٧- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن في عام ٢٠٠١، بعد رحيل شقيقها في حادث سيارة.





٨- عادت مجددًا بالحجاب، وشاركت في تقديم العديد من البرامج الاجتماعية، والمسلسلات، والأغاني الدينية.





٩- تزوجت مرتين، الأولى من الموسيقي أحمد شريف سلامة، وأنجبت منه ريم وكريم، والثانية من رجل الأعمال محمد قورة، وهو والد الفنانة الشابة ملك قورة، وأنتهت الزيجة بالطلاق العام الماضي.





١٠- كانت أخر أعمالها مسلسل "فوق السحاب" والذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان هاني سلامة.



