محمد الطرابلسي: حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يصل شهريا الى 100 مليون دينار

كشف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يصل شهريا الى حدود 100 مليون دينار.





وأفاد الوزير اثناء جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الثلاثاء ، في إطار دراستها لابواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المحال على انظارها، أن الدولة تساهم بصفة استثنائية وبقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان تسديدها في آجالها.





وأشار الى أن معدل جرايات المتقاعدين في تونس يناهز شهريا 1200 مليون دينار، في حين أن استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية في حدود 20 و30 مليون دينار.





وأكد أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي تتوزع بين 60 مليون دينار لفائدة التقاعد المبكر و31 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات و18 مليون دينار لتسديد عجز الصناديق الاجتماعية.

وذكر بأن استصدار بطاقات است

خلاص في حق عدد من المؤسسات العمومية ومن بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه مكنت من توفير اعتمادات قيمتها بين 20 و30 مليون دينار، داعيا نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد المعروض على أنظارهم.





وتوقع الوزير أن تمكن المصادقة على مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد من حل نسبة 60 بالمائة من العجز المسجل في موزانات الصناديق الاجتماعية، مشددا، على ضرورة الدخول عقب ذلك في جولة أخرى من المشاورات مع اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل للتوصل الى اتفاقات تدعم اتخاذ حزمة جديدة من الاجراءات الرامية الى استرجاع التوازن الى الصناديق الاجتماعية.



