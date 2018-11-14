تنظيم الدورة الأولى لمجلس الأعمال التونسي المصري بالعاصمة

نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وجمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء بالعاصمة، الدورة الاولى لمجلس الأعمال التونسي المصري الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 2 نوفمبر الجاري بتونس بحضور الأعضاء المؤسسين من الجانبين التونسي والمصري.





وتم بالمناسبة إمضاء بروتوكول مجلس الأعمال التونسي المصري بين منظمة كونكت وجمعية رجال الأعمال المصريين.

ويهدف هذا المجلس إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال بين تونس ومصر وتوفير سبل تنشيط المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين وتطويرها .





وكما يتيح المجلس لرجال الأعمال التعرف على المناخ الاستثماري في كلا الجانبين وتدارس فرص الأعمال المتوفرة وتنمية علاقات الصداقة وتوحيدها بالاضافة إلى توفير فرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.





وسيساهم التواصل بين الجهات المسؤولة في المجلس في تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مما يشجع على إقامة مشاريع مشتركة و تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات .





وتضم تركيبة المجلس، أعضاء ممثلين عن منظمة "كونكت" وجمعية رجال الأعمال المصريين على أن يختار كل جانب الرئيس التنفيذي له ويعقد المجلس اجتماعه السنوي بالتناوب بين البلدين ويعمل المجلس على طرح أهم القضايا الاقتصادية المشتركة ورفع التوصيات الى الحكومات والهيئات الاقتصادية والمالية في البلدين.





وتجدر الاشارة الى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال التونسي المصري يأتي في إطار أشغال منتدى "فيتيراليا" للأعمال المستقبلية الذي تحتضنه تونس من 14 إلى 16 نوفمبر 2018