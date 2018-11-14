مراد العقبي: " مباراة مصر فرصة لتاكيد المنتخب احقيته بالصدارة العربية و القارية "

افاد المدرب الوطني مراد العقبي ان لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم (الكامرون 2019) ضد المنتخب المصري يوم الجمعة القادم " سيشكل فرصة جيدة للمنتخب الوطني التونسي للبرهنة عن جدارته واحقيته بالصدارة العربية والقارية والمحافظة عليها على مستوى تصنيف المنتخبات خاصة و ان المباراة تلوح في ظاهرها شكلية" بعد ان ضمن المنتخبان التونسي و المصري تاهلهما الى النهائيات" .





واوضح العقبي في تصريح اعلامي قبل الحصة التدريبية التي اجراها المنتخب الوطني التونسي مساء الثلاثاء بالملعب الاولمبي بالمنزه " ان قائمة اللاعبين المدعويين لمباراة مصر تم تطعيمها بعناصر جديدة وفق حاجياتنا حيث نتابع عن قرب نشاط مختلف العناصر التونسية التي تلعب في عدد من البطولات الاوروبية وكذلك اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية حتى يكون الزاد البشري للمنتخب التونسي ثريا والاختيارات الفنية واسعة".





وتابع العقبي ان ثراء الزاد البشري للمنتخب التونسي من شانه ان يساعد على حسن التصرف في المجموعة خاصة و ان هناك بعض اللاعبين المرهقين نسبيا مثل عناصر الترجي الرياضي الذين خاضوا ماراطون مباريات مرهق على الصعيد القاري وبالتالي يجب حمايتهم من كل انواع الاصابات .. في المقابل يتعين اعطاء الفرصة لبعض العناصر الجديدة شان سليمان كشك و محمد دراغر ووليد القروي ".





ومن جهته قال محمد دراغر لاعب باديربورن (الدرجة الثانية الالمانية) ان " الاندماج صلب المنتخب التونسي كان سلسا للغاية ومباراة مصر على شكليتها باعتبار ان التاهل الى النهائيات اصبح مضمونا بالنسبة للمنتخبين على حد السواء فانها ستكون جد هامة على مستوى هيبة وقيمة المنتخب التونسي وسمعته وكذلك الامر للقاء المغرب الودي المقرر يوم 20 نوفمبر الجاري ".





وشدد مهاجم النادي الصفاقسي فراس شواط ان " مباراة مصر ستكون مواصلة للحوار الكروي المشوق بين الكرة التونسية ونظيرتها المصرية بعد لقاء نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا بين الترجي والاهلي وبالتالي تنتظرنا مواجهة حاسمة وحماسية ".

واضاف ان " الاجواء صلب المنتخب التونسي مريحة و طيبة رغم قرار استبعاد المدرب فوزي البنزرتي حيث يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني عمله في اطار الاستمرارية".

وستشد العناصر الوطنية الرحال الى مدينة الاسكندرية يوم غد الاربعاء على الساعة الثانية بعد الظهر في رحلة خاصة .





ويخوض المنتخب التونسي اول حصة تدريبية له على الاراضي المصرية يوم الخميس بالاسكندرية على الساعة الثالثة بعد الظهر وستكون مفتوحة امام الاعلاميين لمدة 15 دقيقة.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين طاقما تحكيميا من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر/ تونس يتكون من حكم الساحة فيكتور غوميز والمساعدين زاخيلي سويلا وجوهانس موشيدي .





يذكر ان المنتخب التونسي يحتل في اعقاب الجولة الرابعة صدارة المجموعة ب 12 نقطة متقدما على نظيره المصري (9 نقاط) مقابل نقطة واحدة لكل ايسواتيني (سوازيلاند سابقا) والنيجر .



