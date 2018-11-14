الملاكم التونسي مولدي الصلموك ينهي مسيرته بتتويج اوروبي و يحول وجته للتدريب
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:45 صمحمد وليد الجموسي
انهى الملاكم التونسي مولدي الصلموك مسيرته كملاكم في دنيا الاحتراف لقدامي الملاكمين ( جون 50 سنة) بتحقيق تتويج اروربي بعد فوز ثمين نهاية الاسبوع على البولوني دانيال باسيني (47 سنة) في اطار بطولة اوروبا . وانهى المنازلة في الجولة الاولى بالضربة القاضية .
وافاد الصلموك ان مقابلته امام البولوني هي اخر منازلة في مسيرته وقد خاضها امام جمهور غفير مشيرا الى انه سيضع حدا لتجربته كملاكم وسيتفرغ للتدريب في مجال الاحتراف بعد ان تحصل على شهادة مدرب محترف .
وتوجه الملاكم التونسي بعبارات الشكر لكل الاطراف التي شجعته ودعمته خلال مسيرته من تونس والى وسائل الاعلام التونسية التي ساندته في السنوات الماضية حيث فاز بعدة القاب اوروبية وعالمية مضيفا انه حرص على ارتداء زي تونسي ورفع العلم الوطني في كل المقابلات التي خاضها في المانيا