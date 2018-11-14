الملاكم التونسي مولدي الصلموك ينهي مسيرته بتتويج اوروبي و يحول وجته للتدريب

انهى الملاكم التونسي مولدي الصلموك مسيرته كملاكم في دنيا الاحتراف لقدامي الملاكمين ( جون 50 سنة) بتحقيق تتويج اروربي بعد فوز ثمين نهاية الاسبوع على البولوني دانيال باسيني (47 سنة) في اطار بطولة اوروبا . وانهى المنازلة في الجولة الاولى بالضربة القاضية .





وافاد الصلموك ان مقابلته امام البولوني هي اخر منازلة في مسيرته وقد خاضها امام جمهور غفير مشيرا الى انه سيضع حدا لتجربته كملاكم وسيتفرغ للتدريب في مجال الاحتراف بعد ان تحصل على شهادة مدرب محترف .



