كأس امم افريقيا: المنتخب التونسي يفتقد خدمات بن عمر والشعلالي أمام مصر

أجرى المنتخب الوطني بعد ظهر الثلاثاء بالملعب الاولمبي بالمنزه حصته التدريبية قبل الاخيرة قبل السفر الى الاسكندرية لملاقاة نظيره المصري في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا الكامرون 2019 .





وشهدت حصة الأمس اصابة كل من محمد امين بن عمر الذي تعرض الى تمطط عضلي وغيلان الشعلالي الذي عاودته بعض الاوجاع .





وقد قرر الإطار الطبي منحهما راحة وبالتالي فإنهما لن يواصلا التربص وسيتغيبان عن مباراتي مصر و المغرب .





كما شهدت الحصة التدريبية التى دامت 70 دقيقة التحاق كافة اللاعبين لتكتمل المجموعة بعد وصول كل من نعيم السليتي و ديلان برون .





وخصص الإطار الفني الجزء الأول من الحصة التدريبية للجانب البدني في حين اخذ الجانبان الفني والتكتيكي بقية فترات الجزء الثاني منها .



