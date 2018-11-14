وزير الداخلية يستقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم

استقبل وزير الداخلية هشام الفراتي مساء الثلاثاء بحضور قادة أسلاك قوات الأمن الداخلي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري.





وافاد موقع وزارة الداخلية ان الجريء " تقدم بجزيل الشكر لوزير الداخلية وكافة إطارات وأعوان مختلف الأسلاك الأمنية التي أمنت بكل حرفية واقتدار مباراة الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، مشيدا بما خلفه نجاح هذه التظاهرة الرياضية من انطباعات إيجابية لدى الرأي العام والهياكل الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية " .





وقد ثمن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم " بوادر إرساء علاقة مبنية على الاحترام والروح الرياضية ونبذ العنف بين جميع الأطراف كمؤشر إيجابي من اجل إنجاح الموسم الرياضي " .





وكان الترجي الرياضي التونسي قد توج بلقب كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم على حساب الاهلي المصري مساء الجمعة الفارط بملعب رادس بحضور قرابة 50 الف متفرج .



