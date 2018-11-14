نزيهة العبيدي: برنامج التمكين الاقتصادي للمشاريع النسائية يمول 855 مشروعا في سنة 2018

بلغ عدد المشاريع الممولة في اطار برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنجزه وزارة المرأة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن خلال العام الحالي 855 مشروعا خاصا، وفق ما أعلنت عنه وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي الثلاثاء.





وأكدت العبيدي أثناء عرض قدمته لميزانية الوزارة لسنة 2019، خلال جلسة عقدتها مساء الثلاثاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمشاريع النسوية، مشيرة، الى أن البرنامج يسند تمويلات قروض بلا فائدة للنساء في جميع الجهات تتراوح من ألف الى عشرة آلاف دينار لتمويل مشاريعهن الصغرى.





ويتيح البرنامج حسب الوزيرة، تمويل مشاريع مقابل فائدة بنسبة 3 بالمائة من القروض التي يتجاوز حجمها 10 آلاف دينار وتصل قيمة تمويلها الى 1 مليون دينار.





وتصدرت ولاية تطاوين المرتبة الأولى في قائمة الولايات الأكثر انتفاعا بالقروض المسندة في اطار ذات البرنامج تليها ولاية قبلي ب190 مشروعا ثم مدنين ب164 مشروعا، وفق ما أبرزته الوزيرة، مؤكدة، أن كلفة الاستثمار لبرنامج التمكين الاقتصادي ناهزت 9 ملايين دينار.





وتعهدت وزيرة المرأة، بالتصدي الى شبكات تنشط في الاتجار بالأطفال، موضحة، أن الوزارة لن تتغاضى عن تتبع الأطراف المتورطة في استغلال الأطفال في التسول في الشوارع العامة بمختلف مناطق البلاد بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.





واشارت، الى أن الوزارة كرست مبدأ التناصف في تسيير المندوبيات الجهوية مفيدة بأنه تم تنصيب 12 امرأة على رأس المندوبيات الجهوية للمرأة.



