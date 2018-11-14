"عدلي": التعليم المصري يقارب الألماني والبريطاني في بعض التخصصات



وأضاف "عدلي"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن التعليم المصري يقارب التعليم البريطاني والألماني، في بعض التخصصات مثل تخصص العمارة في جامعة القاهرة مصنف عالميا في المرتبة الـ150، وهو ترتيب متقدم جدا.



وتابع نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، أنه في الهندسة المدنية يأتي ترتيب كليات مصرية من 151 إلى 200، مشيرا إلى أنه ترتيب متقدم مع الإمكانيات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشياء التي تخصم من رصيد الجامعات المصرية خارجة عن إرادة الجامعات مثل تعيين اساتذة أجانب.

قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إننا في مصر "عندنا تعليم جيد جدًا على عكس ما يعتقد الناس"، موضحا أن وزارة التعليم العالي لها ضلع رئيسي في دعم الاقتصاد، مؤكدا أن تقدم تصنيف الجامعات المصرية يجذب طلاب وافدين أكثر.