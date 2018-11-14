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نجم الأهلي السابق: متعجب من عدم ضم وليد سليمان للمنتخب

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
نجم الأهلي السابق: متعجب من عدم ضم وليد سليمان للمنتخب
وليد سليمان
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ريهام عبد المحسن
 

أبدى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق تعجبه من عدم ضم وليد سليمان نجم الأهلي للمنتخب وكشف بأنه استفسر من الجهاز الفني للمنتخب عن عدم ضمه.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "وقوفنا مع المنتخب أمام تونس ليس بسبب مباراة الأهلي ويجب أن نريهم أن هناك فارق بين الكرة المصرية والكرة التونسية".

 

وأضاف: "هناك أحد رموز الزمالك هاجمه الإعلام التونسي ووقف جمهور مصر كله على رأسهم الأهلي بجانبه"

 

وتابع: "كان يجب وجود عدد من اللاعبين في المنتخب ولكني أشعر بأننا نجهز لمونديال 2022 ".

 

واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً: " متعجب من عدم وجود وليد سليمان في المنتخب وسألت الجهاز الفني عن سبب استبعاده وأخبروني بأنهم يستعدون لمونديال 2022".

 

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