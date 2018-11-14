العشري: لا بد أن يتعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

يرى طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن الأهلي يحتاج لتدعيمات قوية خلال الفترة المقبلة بعد خسارة اللقب الأفريقي على يد الترجي التونسي في نهائي رادس.

وقال العشري، في تصريحاته عبر فضائية أون سبورت: "مشكلة الأهلي أنه الفريق الوحيد الذي لا يعرف إلا منصات التتويج والمركز الأول".

وتابع: "النادي الأهلي يحتاج نجوم من الفئة الأولى، ويحتاج تدعيم في الأطراف على المستوى الدفاعي والهجومي".

وأضاف: "لو تم التعاقد مع طاهر محمد طاهر سيكون إضافة غير عادية للأهلي، طريقة أداء طاهر تشبه النجم الكبير محمد صلاح".

واستطرد: "الكرة المصرية تعاني من ندرة المواهب حاليًا، لابد من التدقيق في اختيار الأجانب لأنهم يحجبون فرص اللاعبين المحليين".