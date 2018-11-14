"التنمية المحلية": معظم شكاوى المواطنين من مخلفات البناء والإشغالات



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الوسيلة الثانية هي البريد الإلكتروني، ووصل من خلاله 207 رسالة، وتم الرد على جميع الرسائل.



وأشار إلى أن الوسيلة الثالثة هي صفحة التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك" والتي تحمل اسم "صوتك مسموع"، وورد عليها 427 رسالة، بينهم 88 شكوى، تم حل 83 منهم، وجارِ حل الـ5 شكاوى.



وأوضح أن غالبية الشكاوى كانت متعلقة بمخلفات البناء، والإشغالات، والقمامة، والفساد والتعدي على الأراضي.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك عدة آليات للتواصل مع المواطنين، ومنها رقم "الواتسآب" 01150606783 ووصل عليه 4250 رسالة، بينهم 780 هي شكاوى، تم حل 602 منهم.