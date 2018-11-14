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عاجل.. حقيقة إطلاق النيران على صاحب معرض سيارات في فيصل (التفاصيل الكاملة)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:24 ص
عاجل.. حقيقة إطلاق النيران على صاحب معرض سيارات في فيصل (التفاصيل الكاملة)
تحطم سيارة في فيصل
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هبة عبد الحفيظ
 
نفى مصدر أمني، عدم صحة ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية، بشأن إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بشارع العشرين بمنطقة فيصل نطاق مديرية أمن الجيزة.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من صاحب معرض سيارات كائن بشارع عزالدين عمر بدائرة القسم، بتضرره من كلٍ من "مصطفى.ر.أ" وشقيقه "مؤمن" ومقيمين بدائرة القسم، لتعديهما عليه بالسب والشتم والضرب، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصة رقم "ط م ب- 396" عبارة عن " كسر بجميع زجاج السيارة وإتلاف إطاراتها" باستخدام "عصى- سلاح أبيض"، وذلك بسبب سابقة باستئجارهما سيارة من معرضه، وعقب عودتهما بالسيارة فوجئ بحدوث تلفيات بها، فرفض تسليمهما إيصال الأمانة الموقع عليه منهما تأمينًا للسيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمين والأدوات المستخدمة في الواقعة.

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