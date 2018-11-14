محمد مصيلحي: حلمي طولان تراجع عن استقالته من تدريب الاتحاد

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه يقدر غضب جماهير سيد البلد بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول وتلقيه ثلاث خسائر متتالية، مشددا على أنه كان لا يتخيل خسارة الفريق أمام نجوم المستقبل.

وقال مصيلحي خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " حلمي طولان مدير فني كبير ولم أوافق على استقالته وقرار المجلس بالكامل كان رفض الاستقالة".

وأضاف: "حلمي طولان وافق على العودة لممارسة مهام عمله ومازال 9 شهور متبقية على مسابقة الدوري وسندعم الفريق في يناير المقبل والنتائج ستتغير للأفضل".