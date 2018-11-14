تامر حسني يرد على الساخرين من صورته قبل الشهرة.. ويؤكد: ليس عيبا عملي جرسونا







وأضاف حسني خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC قائلًت: "ليس عيب إني عملت جرسون والتنقل بين أكثر من وظيفة لأن ظروفى كانت صعبة، ووالدي لم يكن موجودً وقتها ولا يوجد أحد يصرف علي، فكان ضرورى أعمل وأصرف عليا وعلى أخويا".









وجه الفنان تامر حسنى، رسالة إلى الساخرين من صورته وهو صغير قبل النجاح والشهرة، ومقارنتها بصورته حاليًا، حيث قال: "لابد من النظر إلى هذه الصورة بمنظور آخر، والتفكير في كيفية استطاعة هذا الولد الفقير في الوصول إلى حلمه وتحقيق النجومية والنجاح".