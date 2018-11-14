روبيرتو توبار: حققت حلمي بعد أن قمت بتحكيم ذهاب نهائي الليبرتادورس

تحدث الحكم التشيلي روبيرتو توبار، عن إدارته لمباراة فريقي بوكا جونيورز وريفربليت الأرجنتينيين، ضمن ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وقال توبار في تصريحات صحفية: "كل حكم يسعى لادارة مباراة السوبر كلاسيكو، لم أرى في تاريخ كوبا ليبرتادوريس أصعب من هذه المباراة".

وأضاف: "الزملاء في القارة اللاتينية أيضاً قادرين على إدارة مثل هذه المباريات المهمة والحاسمة، بعضهم جاء من كأس العالم في روسيا وتم تدريبهم جيذلً ليكونو قادرين على قيادة المباريات النهائية".

وواصل: "حققت حلمي في إدارة مباراة كرة القدم عالية المستوى، قدمت كل ما أستطيع حتى يبقى اللاعبون راضون عن التحكيم، وليس مهماً بالنسبة لي أن أظهر في كل لقطة، أن تكون وسط اللاعبين الكبار شيء رائع و قد استمتعت بالمباراة كثيراً".