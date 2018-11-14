عاجل.. تصريح ناري من مدرب تونس قبل مواجهة الفراعنة

أكد مراد العقبي المدير الفني لمنتخب تونس بأنهم يسعون للفوز على منتخب مصر الجمعة المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 للحفاظ على تصنيفهم العربي والإفريقي والعالمي.

وقال العقبي في تصريحات تلفزيونية لفضائية: "نسعى لإثبات قدراتنا واستحقاقنا باحتلال صدارة المجموعة أمام منتخب مصر".

واختتم العقبي تصريحاته قائلاً: "نسعى لاستغلال المباراة للحفاظ على التصنيف العالمي والأفريقي والعربي".