ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

20 ألف حقيبة مدرسية مقدمة من الهلال الاماراتي لطلاب مدارس زنجبار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
20 ألف حقيبة مدرسية مقدمة من الهلال الاماراتي لطلاب مدارس زنجبار
طباعة
وكالات
 
وزعت السلطات المحلية اليوم في زنجبار بمحافظة أبين 20 ألف حقيبة مدرسية لطلاب الابتدائية وذلك مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي.

وفي حفل التدشين، الذي أقيم بمدرسة 14 اكتوبر بزنجبار، أشاد الحامد بالدعم الكبير الذي تقدمه الامارات ممثله بالهلال الأحمر الاماراتي.

وكان الحامد ناقش اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في أبين وضاح حماص، ومنسق الطوارئ في منظمة الهجرة الدولية المهندس زاهر العمري، استكمال ثلاثة فصول دراسية، وكذا صيانة المبنى الجديد بمدرسة الأنصار الأساسية بقرية عمودية بمديرية زنجبار.

كما تطرق اللقاء إلى تأهيل مدرسة الرميلة بمديرية خنفر بدعم من منظمة الهجرة الدولية، والذي من المقرر أن يبدا العمل خلال الأسبوع القادم، كما استعرض الاجتماع خطط وبرامج الهجرة الدولية التنموية خلال العام القادم 2019.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
-
x
15:00
-
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 2:20:05 AM