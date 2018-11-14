20 ألف حقيبة مدرسية مقدمة من الهلال الاماراتي لطلاب مدارس زنجبار





وزعت السلطات المحلية اليوم في زنجبار بمحافظة أبين 20 ألف حقيبة مدرسية لطلاب الابتدائية وذلك مقدمة من الهلال الاحمر الاماراتي.





وفي حفل التدشين، الذي أقيم بمدرسة 14 اكتوبر بزنجبار، أشاد الحامد بالدعم الكبير الذي تقدمه الامارات ممثله بالهلال الأحمر الاماراتي.





وكان الحامد ناقش اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في أبين وضاح حماص، ومنسق الطوارئ في منظمة الهجرة الدولية المهندس زاهر العمري، استكمال ثلاثة فصول دراسية، وكذا صيانة المبنى الجديد بمدرسة الأنصار الأساسية بقرية عمودية بمديرية زنجبار.





كما تطرق اللقاء إلى تأهيل مدرسة الرميلة بمديرية خنفر بدعم من منظمة الهجرة الدولية، والذي من المقرر أن يبدا العمل خلال الأسبوع القادم، كما استعرض الاجتماع خطط وبرامج الهجرة الدولية التنموية خلال العام القادم 2019.



