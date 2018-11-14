أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 13-11-2018
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:36 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
متحدث الوزراء يكشف سبب حدوث أزمة البطاطس
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ممثلوا جميعات منتجي ومصدري البطاطس أكدوا لرئيس مجلس الوزراء، أن سبب أزمة البطاطس هو انخفاض المساحة المنزرعة بالبطاطس هذا العام.
طارق شوقي: الفترة المقبلة ستشهد صدور قانون تعليم جديد (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفترة القادمة ستشهد قانون تعليم جديد، وضوابط جديدة لجميع هذه العناصر.
"الأرصاد" تحذر: أمطار ورعد وبرق على هذه المناطق.. وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأيام المقبلة، وسيكون هناك أمطار مصحوبة ببرق ورعد على السواحل الشمالية بالكامل والوجه البحري خاصة البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والزقازيق ودمياط.
مفاجأة مدوية.. نشأت الديهي يكشف علاقة "أردوغان" بصفاء الهاشم
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بعد تصريحاتها المسيئة تجاه وزيرة الهجرة وشئون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، قائلًا: "دورنا في دفاترها واكتشفنا أصابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأزمة".
إطلاق اسم طه حسين على محطة صرف صحي.. وبرلماني: "نغتال ماضينا"
علق الأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، على إطلاق اسم الأديب العالمي طه حسين على محطة للصرف الصحي، قائلًا: "مندهش من هذا الأمر، نحن الآن نغتال ماضينا".
بعد الحكم بحبس أبو تريكة.. أحمد موسى: "اللي عاملينه قديس مابيدفعش الضرائب"
علق الإعلامي أحمد موسى، على الحكم بحبس الكابتن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق لمدة عام بتهمة التهرب من دفع الضرائب، قائلًا: "أبوتريكة اللي عاملينه قديس مبيدفعش الضرائب".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
متحدث الوزراء يكشف سبب حدوث أزمة البطاطس
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ممثلوا جميعات منتجي ومصدري البطاطس أكدوا لرئيس مجلس الوزراء، أن سبب أزمة البطاطس هو انخفاض المساحة المنزرعة بالبطاطس هذا العام.
طارق شوقي: الفترة المقبلة ستشهد صدور قانون تعليم جديد (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفترة القادمة ستشهد قانون تعليم جديد، وضوابط جديدة لجميع هذه العناصر.
"الأرصاد" تحذر: أمطار ورعد وبرق على هذه المناطق.. وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأيام المقبلة، وسيكون هناك أمطار مصحوبة ببرق ورعد على السواحل الشمالية بالكامل والوجه البحري خاصة البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والزقازيق ودمياط.
مفاجأة مدوية.. نشأت الديهي يكشف علاقة "أردوغان" بصفاء الهاشم
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بعد تصريحاتها المسيئة تجاه وزيرة الهجرة وشئون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، قائلًا: "دورنا في دفاترها واكتشفنا أصابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأزمة".
إطلاق اسم طه حسين على محطة صرف صحي.. وبرلماني: "نغتال ماضينا"
علق الأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، على إطلاق اسم الأديب العالمي طه حسين على محطة للصرف الصحي، قائلًا: "مندهش من هذا الأمر، نحن الآن نغتال ماضينا".
بعد الحكم بحبس أبو تريكة.. أحمد موسى: "اللي عاملينه قديس مابيدفعش الضرائب"
علق الإعلامي أحمد موسى، على الحكم بحبس الكابتن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق لمدة عام بتهمة التهرب من دفع الضرائب، قائلًا: "أبوتريكة اللي عاملينه قديس مبيدفعش الضرائب".
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