وزير القوى العاملة: العمالة المصرية هي الأكفأ على مستوى العالم حال توافر المناخ المناسب

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "نحاول التوافق مع القطاع الخاص منذ العام الماضي فيما يخص صرف العلاوة للعمالة".



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "أكون سعيدًا عند توقيع اتفاقيات مع رجال الأعمال لمنح علاوة لعمالهم"، موجهًا الشكر لكل أصحاب الأعمال بتوقيع تلك الاتفاقيات.



وطالب سعفان أصحاب الأعمال برفع أي صعوبات عن العامل، مما يساهم في رفع الإنتاجية والأرباح، وكفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن العمالة المصرية هي الأكفا على مستوى العالم إذا توافرت لها المناخ المناسب للعمل.



وذكر أنه "نحاول التقريب بشكل دائم بين أصحاب العمل والعاملين لمصلحة الاقتصاد المصري".