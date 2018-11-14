مدافع الإسماعيلي يبتعد عن الأهلي ويقترب من بيراميدز





تلقى مسؤولو النادي الأهلي صدمة قوية في مفاوضاتهم مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي قبل قدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





وعلم الأهلي باقتراب محمود متولي من الانتقال إلى نادي بيراميدز في يناير المقبل بشكل رسمي بعد العرض المغري الذي وصل إدارة النادي وضغطت على اللاعب من أجل الموافقة على الرحيل في يناير القادم لبيراميدز.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي قد طلب التعاقد مع مدافع قوي بجوار الثنائي سعد سمير وساليف كولبيالي في يناير.



