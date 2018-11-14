"سعفان": معظم العمالة المصرية التي تتجه للخارج من صعيد مصر

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معظم العمالة المصرية التي تتجه للخارج من صعيد مصر".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن قاعدة بيانات الوزارة تضم بيانات العمالة الدائمة، وتستقيها من وزارات العمل في الخارج.



وتابع: "نتعاون في التبادل المعلوماتي للعمالة مع وزارة الهجرة"، متوقعًا بحلول منتصف العامل المقبل أن يكون لدينا قاعدة بيانات عمالية كاملة للمصريين في الخارج.



وأوضح أن وزارة القوى العاملة، هي الجهة الوحيدة التي ترعى العمالة غير المنتظمة، متابعًا: "وسجلنا أكثر من 2مليون و300 ألف عمالة غير منتظمة في حملة (حماية)"، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الوزارة بمشاركة التضامن والصحة والمالية لبحث أوضاع العمالة غير المنتظمة.