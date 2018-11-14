محمد صبحي : "الزيادة السكانية هي خيبة مصر"





قال الفنان محمد صبحي، إن مصر لن تستطيع صنع أي انجاز طالما يوجد مواطن لا يمثل قيمة مضافة معقبًا:" الزيادة السكانية دي خيبة مصر".وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أن هناك ضرورة للاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الزيادة السكانية مثل دولة تونس التي تعاملت مع الأزمة السكانية من خلال تحفيز السكان على تقليل الإنجاب.وأشار إلى أن هناك أسر تنجب الكثير من الأطفال من أجل تسريحهم في إشارات المرور، خلاف أن بعض الآباء يصرفون على المخدرات والسجائر ولا يصرفون على أولادهم.