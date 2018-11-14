مصدر أمني يكشف لـ"الفجر" تفاصيل نشوب مشاجرة وتحطيم معرض سيارات في فيصل

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل تحطيم معرض تأجير سيارات، ونشوب مشاجرة بين صاحب المعرض وشاب، بسبب الخلاف حول سيارة بمنطقة الطالبية، وتبين أن شاب يدعى "مصطفي.م" استأجر سيارة ملاكي، من معرض تأجير سيارات بمنطقة الطالبية، وعند إرجاعه السيارة تبين وجود تلفيات بها.





وأضاف المصدر لـ"الفجر"، أن "محمد.ا" صاحب المعرض رفض استلامها قبل إصلاحها، ونشبت مشاجرة بينهما، وعقب ذلك استعان المستأجر بعدد من الأشخاص، وحطموا المعرض وسيارة مالكه، وفروا هاربين، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.





تلقى اللواء رضا العمدة، رئيس المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد غراب، وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الطالبية، من الأهالي بنشوب مشاجرة، وتحطيم معرض تأجير سيارات بمنطقة الطالبية.





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.