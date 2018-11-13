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الأهلي يقيد 23 لاعباً بالقائمة الإفريقية ويترك 7 أماكن للميركاتو الشتوي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:54 م
الأهلي يقيد 23 لاعباً بالقائمة الإفريقية ويترك 7 أماكن للميركاتو الشتوي
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عمرو مصطفى
 
استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على قيد 23 لاعباً في القائمة الإفريقية المبدئية المنتظر أرسالها الخميس المقبل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".


وترغب لجنة الكرة بالقلعة الحمراء في ترك 7 أماكن شاغرة بالقائمة الإفريقية لحين إبرام تعاقدات الميركاتو الشتوي وضم صفقات سوبر في يناير المقبل واستكمال القائمة بالكامل.


وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على يد الترجي التونسي بمجموع المباراتين 3-4.

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