تامر حسني: الأهلي والزمالك استغنوا عن خدماتي



وأضاف خلال الجزء الثاني، من لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، قائلا: "لعبت في الأهلي والزمالك والاتنين استغنوا عن خدماتي ليه هكون متعصب لواحد فيهم"، موضحا أنه يحب الزمالك والأهلي".

كشف الفنان تامر حسني، أنه كان يهوى كرة القدم، لافتا إلى أنه لعب 7 سنوات في الزمالك، وعامان في النادي الأهلي.