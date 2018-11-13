تامر حسني: الأهلي والزمالك استغنوا عن خدماتي
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:55 ممريم الشريف
كشف الفنان تامر حسني، أنه كان يهوى كرة القدم، لافتا إلى أنه لعب 7 سنوات في الزمالك، وعامان في النادي الأهلي.
وأضاف خلال الجزء الثاني، من لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، قائلا: "لعبت في الأهلي والزمالك والاتنين استغنوا عن خدماتي ليه هكون متعصب لواحد فيهم"، موضحا أنه يحب الزمالك والأهلي".
وأضاف خلال الجزء الثاني، من لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، قائلا: "لعبت في الأهلي والزمالك والاتنين استغنوا عن خدماتي ليه هكون متعصب لواحد فيهم"، موضحا أنه يحب الزمالك والأهلي".
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