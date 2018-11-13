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تامر حسني: الأهلي والزمالك استغنوا عن خدماتي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:55 م
تامر حسني: الأهلي والزمالك استغنوا عن خدماتي
تامر حسني
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مريم الشريف
 
كشف الفنان تامر حسني، أنه كان يهوى كرة القدم، لافتا إلى أنه لعب 7 سنوات في الزمالك، وعامان في النادي الأهلي.

وأضاف خلال الجزء الثاني، من لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، قائلا: "لعبت في الأهلي والزمالك والاتنين استغنوا عن خدماتي ليه هكون متعصب لواحد فيهم"، موضحا أنه يحب الزمالك والأهلي".
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