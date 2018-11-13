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شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:43 م
شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
سارة سلامة
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الفجر الفني
 
تخوض الممثلة الشابة زينب سلامة، شقيقة الفنانة سارة سلامة ونجلة الفنان أحمد سلامة، تجربتها الأولى فى التمثيل عبر مسلسل "أبو العروسة 2" بعد مشاركتها فى الجزء الأول، لتكون زينب أحدث ممثلات العائلة، وتصبح مع سارة أحدث الشقيقات الممثلات فى الوسط الفنى، وتنضما إلى القائمة الطويلة التى شهدت وجود شقيقات ممثلات بالوسط الفنى على مدار السنوات الطويلة الماضية.

سارة سلامة وزينب سلامة ليسا الشقيقتان الوحيدان اللتان ظهرا على الساحة الفنية فى عام 2018، وإنما أيضاً الفنانة بسنت شوقى – التى قدمت دور الفتاة التى استعان بها أمير كرارة للجلوس مع والدته وطفله فى الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" رمضان الماضى – اقتحمت شقيقتها داليا مجال التمثيل هى الأخرى من خلال مسلسل "كأنه امبارح" مع رانيا يوسف، وأصبحت ضمن قائمة الشيقيات الممثلات بالوسط الفني.

شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
شاهد.. أحدث إطلالة لـ سارة سلامة وشقيقتها مع والدهما (صور)
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