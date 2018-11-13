بالأرقام.. ماذا حقق 10 مدربين لم تطولهم يد التغيير في الدوري المصري؟





حافظت 10 أندية على مدربيها بعد انقضاء 14 جولة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، ومن أبرز المدربين المستمرين مع أنديتهم هذا الموسم، السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 مدربين مستمرين مع أنديتهم في الموسم الحالي، وأبرز أرقامهم في الدوري المصري حتي الآن:-





1- كريستيان جروس:

السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك قاد الفريق الأبيض في 11 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم، فاز في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف، ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.





2- باتريس كارتيرون:

مدرب الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون قاد الفريق الأحمر في 6 مباريات بالدوري، فاز ف 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، وجمع 11 نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير، وللأهلي 8 مباريات مؤجلة.





3- مختار مختار:

من المدربين المستمرين مع أنديتهم في الدوري المصري هذا الموسم مختار مختار مدرب الانتاج الحربي، وقاد الفريق العسكري في 14 مباراة بالدوري، فاز في 4 مباريات، ,تعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وجمع 19 نقطة يحتل بها المركز الخامس.





4- طلعت يوسف:

رابع مدرب مستمر في الدوري المصري هذا الموسم هو طلعت يوسف مدرب مصر المقاصة، وقاد الفريق الفيومي في 13 مباراة بالدوري حتي الآن، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف وجمع 20 نقطة يحتل بها المركز الرابع.





5- علي ماهر:

مدرب سموحة علي ماهر من المدربين الذين لم تطولهم مقصلة التغيير في الدوري المصري، وقاد الفريق السكندري في 13 مباراة بالدوري، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا وجمع 20 نقطة ويحتل المركز الثالث.





6- علاء عبد العال:

حافظ علاء عبد العال على مقعد المدير الفني لفريق الداخلية بعد انقضاء 14 جولة من عمر الدوري المصري، وقاد عبد العال الفريق الشرطي في 13 مباراة وله مباراة مؤجلة، فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدف، وجمع 16 نقطة يحتل بها المركز التاسع.





7- تاكيس جونيس:

اليوناني تاكيس جونيس مدرب وادي دجلة رغم بدايته المتعثرة مع الفريق الدجلاوي ولكن إدارة النادي لم تتسرع في الإطاحة به، وقاد "جونيس" دجلة في 14 مباراة ،فاز في 4 مباريات، وخسر 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدف وجمع 15 نقطة ويحتل المركز العاشر.





8- محمد حلمي:

مدرب طلائع الجيش محمد حلمي من المدربين الذين لم تطولهم مقصلة التغيير في الدوري المصري هذا الموسم، وقاد "حلمي" الفريق العسكري في 13 مباراة بالدوري، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدف وجمع 16 نقطة يحتل بها المركز السابع.





9- هشام زكريا:

مدرب الجونة هشام زكريا مستمر مع فريقه حتي الآن بعدما قاده للصعود للدوري المصري هذا الموسم، وقاد "زكريا" الفريق الساحلي في 13 مباراة بالدوري، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، وجمع 16 نقطة ويحتل المركز الثامن.





10- خالد متولي:

يحافظ خالد متولي مدرب انبي على منصبه حتي الآن، حيث قاد الفريق البترولي في 12 مباراة بالدوري الممتاز في الموسم الحالي، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا وجمع 14 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر.



