تواصل- السعودية| وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بعسير

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أسفر حادث مروع، وقع مساء اليوم الثلاثاء، على طريق بارق الطحاحين بمنطقة عسير، عن أربع حالات وفاة وإصابتين حرجتين، وجرى نقلهما لمستشفى محايل العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم عن حادث تصادم عند الساعة ١٩:٥٥ مساءً على طريق بارق الطحاحين بعد سوق المواشي؛ نتج عن الحادث أربع وفيات وحالتا إصابة إصابتهما حرجة.

وتابع الشهري أن ثلاث فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت الإصابتين إلى مستشفى محايل العام، بينما نقلت الوفيات عن طريق الشرشورة.

المصدر: صحيفة تواصل