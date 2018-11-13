العراق: خطة لمهاجمة داعش في دير الزور

كشف مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن "جنرالات الدفاع عرضوا على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، خطة اقتحام القوات العراقية لمنطقة دير الزور السورية لمنع عودة داعش الإرهابي إلى العراق".







وقال المصدر، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن "قوات خاصة وقوات الجيش العراقي، سيطروا على 25 مخفراً تابعاً للجيش السوري سابقاً ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً، والممتد من منطقة هجين إلى دير الزور وذلك على الحدود العراقية السورية"، مشيراً إلى "تواجد 6 ألوية من القوات الخاصة والجيش العراقي وحرس الحدود والحشدين الشعبي والعشائري وأفواج الدبابات، على طول الشريط الحدودي العراقيـ السوري لصد تسلل عناصر داعش الارهابي".







ووفق المصدر فإن "جنرالات الدفاع عرضوا على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي خطة اقتحام القوات العراقية لمنطقة دير الزور السورية لمنع عودة عناصر داعش إلى العراق". ولفت إلى أن "عبدالمهدي قد يوافق على خطة الجنرالات في حال تم تعيين وزير جديد للدفاع".