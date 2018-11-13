ويلباك يشكر جمهور آرسنال على دعمه

شكر الإنجليزي داني ويلباك نجم آرسنال جماهير فريقه التي ساندته بعد إصابته بكسر في الكاحل خلال مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي التي احتضنها ملعب الإمارات في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.





وقال ويلبيك عبر حسابه الشخصي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : "العودة إلى المنزل.

شكرا لكل الحب والدعم. بدون شك سأعود أقوى من السابق. التأهيل من الإصابة يبدأ من هذه اللحظة".





وقال آرسنال في بيان رسمي له أن كلتا العمليتين أجريتا بشكل جيد دون تعقيدات وأن ويلبيك سيبدأ التعافي الآن ويبدأ برنامج إعادة التأهيل لكن لا يزال الوقت مبكرا على توقع طول فترة غيابه.





يذكر أن ويلبيك سجل 5 أهداف في 14 مباراة شارك فيها هذا الموسم وتم استدعاؤه قبل أيام ضمن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتيه المقبلتين أمام أمريكا وكرواتيا.



