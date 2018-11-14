سامي عبد العزيز: الزيادة السكانية "حوت" يبتلع كل محاولات التنمية









قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الزيادة السكانية عبارة عن حوت يبتلع كل جهود التنمية، لافتًا إلى أن الدولة حتى تلك اللحظة لم تتعامل مع أزمة الزيادة السكانية بأي نوع من الجدية.وتابع عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أي دراسة واقعية حتى الآن للتعامل مع الزيادة السكانية التي تعتبر قنبلة موقوته.وأشار إلى أن الإعلام لم يوضح أن المسؤول عن نوع الجنين الرجل وليس المرأة، وهذا سبب رئيسي في الزيادة السكانية.